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14 avril 2026

Pourquoi le Soleil a quitté le centre de la galaxie : l’étude qui éclaire notre origine stellaire

Des chercheurs ont utilisé les données du télescope Gaia pour identifier 6 594 « jumeaux solaires » – des étoiles similaires au Soleil par leur âge et leur composition. Leur analyse révèle que ces étoiles, dont le Soleil, ont migré depuis le centre de la Voie lactée il y a 4 à 6 milliards d’années, poussées par la formation de la barre centrale de la galaxie. Ce déplacement aurait permis au Soleil de quitter une zone hostile (radiations intenses, collisions stellaires fréquentes) pour une région plus calme, favorisant l’émergence de la vie sur Terre. Cette étude, publiée dans Astronomy and Astrophysics, suggère ainsi que la position actuelle du Soleil dans la galaxie a joué un rôle clé dans notre existence.