NATURE

29 avril 2026

Pourquoi le chant des oiseaux à l'aube sonne-t-il différemment selon les endroits ?

À l’aube, la Terre se met à chanter : une symphonie sauvage où chaque note, du merle noir aux calaos, raconte l’histoire d’un écosystème. Mais ce concert fragile s’éteint peu à peu, étouffé par le béton et le réchauffement climatique. Écouter le chœur de l’aube, c’est entendre la biodiversité respirer… ou s’essouffler.