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Oiseau dans la nature
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NATURE

29 avril 2026

Pourquoi le chant des oiseaux à l'aube sonne-t-il différemment selon les endroits ?

À l’aube, la Terre se met à chanter : une symphonie sauvage où chaque note, du merle noir aux calaos, raconte l’histoire d’un écosystème. Mais ce concert fragile s’éteint peu à peu, étouffé par le béton et le réchauffement climatique. Écouter le chœur de l’aube, c’est entendre la biodiversité respirer… ou s’essouffler.

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MOTS-CLES

nature , oiseau , environnement

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Carlos Abrahams

Senior Lecturer in Environmental Assessment - Director of Ecoacoustics, Nottingham Trent University