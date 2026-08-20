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Pourquoi glander sur le canapé est dangereux. (Image d'illustration)
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JUST DO IT

20 août 2026

Pourquoi le cerveau préfère-t-il le canapé au gymnase (et ce n'est pas notre faute)

Et si notre difficulté à faire du sport n’était pas qu’une affaire de volonté ? Génétique, dopamine, évolution et environnement influencent aussi profondément notre envie de bouger.

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MOTS-CLES

sport , exercice physique

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Miguel Ángel Rodríguez

Chercheur doctorant spécialisé dans les bases évolutives et neuropsychologiques de l’(in)activité physique humaine, Université d’Oviedo.