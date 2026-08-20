JUST DO IT
20 août 2026
Pourquoi le cerveau préfère-t-il le canapé au gymnase (et ce n'est pas notre faute)
Et si notre difficulté à faire du sport n’était pas qu’une affaire de volonté ? Génétique, dopamine, évolution et environnement influencent aussi profondément notre envie de bouger.
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MOTS-CLESsport , exercice physique
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur doctorant spécialisé dans les bases évolutives et neuropsychologiques de l’(in)activité physique humaine, Université d’Oviedo.
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A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur doctorant spécialisé dans les bases évolutives et neuropsychologiques de l’(in)activité physique humaine, Université d’Oviedo.