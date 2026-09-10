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Blurred backgroundUn homme fait une chute mortelle depuis le World Trade Center le 11 septembre 2001 à New York lors des attentats terroristes.
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HOMMAGE AUX VICTIMES

10 septembre 2026

« L’homme qui tombe » : 25 ans après le 11-Septembre, la sœur de Jonathan Briley raconte leur dernier voyage

Vingt-cinq ans après les attentats du 11-Septembre, l’identité de l’homme photographié par Richard Drew en train de tomber de la tour Nord du World Trade Center reste inconnue. Parmi les hypothèses figure celle de Jonathan Briley, employé de Windows on the World. Sa sœur Gwen, qui avait passé quelques jours avec lui en Floride juste avant les attentats, raconte aujourd’hui leurs derniers moments ensemble et le souvenir qu’elle garde de son frère, au-delà de cette photographie devenue emblématique.

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MOTS-CLES

Jonathan Briley , l'homme qui tombe , 11 septembre 2001 , attentats du 11 septembre , New York , États-Unis , Al-Qaida , terrorisme , terroristes , mémoire , famille , Gwen Briley-Strand , Richard Drew , World Trade Center

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.