HOMMAGE AUX VICTIMES

« L’homme qui tombe » : 25 ans après le 11-Septembre, la sœur de Jonathan Briley raconte leur dernier voyage

Vingt-cinq ans après les attentats du 11-Septembre, l’identité de l’homme photographié par Richard Drew en train de tomber de la tour Nord du World Trade Center reste inconnue. Parmi les hypothèses figure celle de Jonathan Briley, employé de Windows on the World. Sa sœur Gwen, qui avait passé quelques jours avec lui en Floride juste avant les attentats, raconte aujourd’hui leurs derniers moments ensemble et le souvenir qu’elle garde de son frère, au-delà de cette photographie devenue emblématique.