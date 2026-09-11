CROISSANCE EN PANNE
11 septembre 2026
Panne de croissance : mais pourquoi la France est-elle toujours parmi les mauvaises élèves de l’UE ?
Engluée au fond du classement européen, la France paie cash le refus des réformes structurelles et l'échec d'Emmanuel Macron, dont la politique de l'offre n'a pas réussi à relancer la croissance.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.