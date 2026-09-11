CROISSANCE EN PANNE

Panne de croissance : mais pourquoi la France est-elle toujours parmi les mauvaises élèves de l’UE ?

Engluée au fond du classement européen, la France paie cash le refus des réformes structurelles et l'échec d'Emmanuel Macron, dont la politique de l'offre n'a pas réussi à relancer la croissance.