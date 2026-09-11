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Le président français Emmanuel Macron prononce un discours lors d'une conférence de presse, au palais de l'Élysée à Paris, le 26 mai 2026.
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CROISSANCE EN PANNE

11 septembre 2026

Panne de croissance : mais pourquoi la France est-elle toujours parmi les mauvaises élèves de l’UE ?

Engluée au fond du classement européen, la France paie cash le refus des réformes structurelles et l'échec d'Emmanuel Macron, dont la politique de l'offre n'a pas réussi à relancer la croissance.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , croissance , PIB , dette , dépense publique , fiances publiques , Politique de l'offre , prix de l'énergie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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