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Dans l’état actuel des choses, un semblant d’équilibre a été atteint entre l’Ukraine et la Russie parce que Kiev est lourdement soutenue par les Européens et par les États-Unis.
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LONGUE, LONGUE GUERRE EN UKRAINE

11 septembre 2026

Ces experts du Pentagone qui anticipent que la guerre en Ukraine pourrait durer encore des années

Face aux contraintes industrielles de Washington et aux tensions au Moyen-Orient, le sous-secrétaire américain à la Défense Elbridge Colby appelle l'Europe à assumer seule sa sécurité, soulignant au passage l'échec d'Emmanuel Macron à concrétiser l'autonomie stratégique européenne faute de consensus.

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MOTS-CLES

europe , OTAN , Guerre en Ukraine , Etats-Unis , Russie , autonomie stratégique , Défense , Union européenne

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Michel Valantin

Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".

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Jérôme Pellistrandi

Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.

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Jean De Gliniasty
Directeur de recherche

Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.

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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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