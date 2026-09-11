LONGUE, LONGUE GUERRE EN UKRAINE
11 septembre 2026
Ces experts du Pentagone qui anticipent que la guerre en Ukraine pourrait durer encore des années
Face aux contraintes industrielles de Washington et aux tensions au Moyen-Orient, le sous-secrétaire américain à la Défense Elbridge Colby appelle l'Europe à assumer seule sa sécurité, soulignant au passage l'échec d'Emmanuel Macron à concrétiser l'autonomie stratégique européenne faute de consensus.
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MOTS-CLESeurope , OTAN , Guerre en Ukraine , Etats-Unis , Russie , autonomie stratégique , Défense , Union européenne
THEMATIQUESDéfense
Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".
Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".
Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.