Jean-Michel Valantin est docteur et chercheur en études stratégiques. Il collabore avec le Small Wars Journal, Le Grand Continent et The Red Team Analysis Society. Spécialiste de la stratégie américaine, il étudie en profondeur les effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique et de l’IA. Son dernier ouvrage et "Hyperguerre, Comment l'IA révolutionne la Guerre".