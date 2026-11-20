MEFIANCE
20 novembre 2026
Pourquoi la recherche scientifique assistée par l’IA est une arme à double tranchant
OpenAI a suscité une vive polémique au sein de la communauté mathématique en résolvant, semble-t-il, plus de 700 problèmes mathématiques anciens grâce à l'intelligence artificielle, et ce en un temps record. Une lettre ouverte récente, signée par 28 lauréats de la médaille Fields (l'une des plus hautes distinctions en mathématiques), apporte des éléments de réponse.
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Des mathématiciens ayant analysé certaines solutions proposées par l'IA affirment que leur raisonnement est opaque. Comme l'explique la lettre ouverte : « La résolution de problèmes n'est qu'un outil et un substitut pour atteindre l'objectif premier : la compréhension et l'intuition conceptuelles. »
Comme l'a dit le célèbre mathématicien et lauréat de la médaille Fields, Terence Tao : « Ces entreprises déversent des carcasses de viande crue sur la table commune de notre village en disant : "Voilà, j'ai résolu votre problème alimentaire." »
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James A. R. Marshall est professeur en informatique ; ses travaux portent sur les interactions entre l’intelligence artificielle, le comportement animal et les neurosciences.
James A. R. Marshall est professeur en informatique ; ses travaux portent sur les interactions entre l’intelligence artificielle, le comportement animal et les neurosciences.