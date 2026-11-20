Des mathématiciens ayant analysé certaines solutions proposées par l'IA affirment que leur raisonnement est opaque. Comme l'explique la lettre ouverte : « La résolution de problèmes n'est qu'un outil et un substitut pour atteindre l'objectif premier : la compréhension et l'intuition conceptuelles. »

Comme l'a dit le célèbre mathématicien et lauréat de la médaille Fields, Terence Tao : « Ces entreprises déversent des carcasses de viande crue sur la table commune de notre village en disant : "Voilà, j'ai résolu votre problème alimentaire." »

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