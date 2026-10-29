Emilie Canova est une géographe politique qui s’intéresse aux relations entre l’Arctique et l’Union européenne, ainsi qu’aux interactions entre les bouleversements de la gouvernance arctique, les dynamiques de sécurisation et les technologies de géo-ingénierie. Elle aborde ces questions sous l’angle de la construction régionale et de la géopolitique critique, en s’appuyant sur des cartes et des représentations (imaginaires/mentales).