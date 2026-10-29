VOISINAGE SEPTENTRIONAL
29 octobre 2026
Pourquoi la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Arctique marque un changement dans sa vision géopolitique
L’UE a récemment présenté sa nouvelle stratégie pour l’Arctique. Il s’agit de la cinquième stratégie de ce type adoptée par l’Union depuis 2008, et la première publiée depuis 2021 — quelques mois avant que la Russie ne lance son invasion à grande échelle de l’Ukraine.
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THEMATIQUESGéopolitique
Emilie Canova est une géographe politique qui s’intéresse aux relations entre l’Arctique et l’Union européenne, ainsi qu’aux interactions entre les bouleversements de la gouvernance arctique, les dynamiques de sécurisation et les technologies de géo-ingénierie. Elle aborde ces questions sous l’angle de la construction régionale et de la géopolitique critique, en s’appuyant sur des cartes et des représentations (imaginaires/mentales).
Emilie Canova est une géographe politique qui s’intéresse aux relations entre l’Arctique et l’Union européenne, ainsi qu’aux interactions entre les bouleversements de la gouvernance arctique, les dynamiques de sécurisation et les technologies de géo-ingénierie. Elle aborde ces questions sous l’angle de la construction régionale et de la géopolitique critique, en s’appuyant sur des cartes et des représentations (imaginaires/mentales).