RENAISSANCE
9 juillet 2026
Pourquoi la génération Z se passionne pour la photographie argentique
La photographie argentique connaît une renaissance, portée par des acteurs inattendus : la génération Z.
5 min de lecture
MOTS-CLESphotographie , argentique , génération Z , réseaux sociaux , algorithmes , mode , Adolescents
THEMATIQUESSociété
Le Dr Rotem Rozental est directrice exécutive et conservatrice en chef du Los Angeles Center of Photography, ainsi que chargée de cours en études critiques à la USC Roski School of Art and Design. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'université de Binghamton, où sa thèse portait sur les archives photographiques et le nationalisme.
Populaires
Le Dr Rotem Rozental est directrice exécutive et conservatrice en chef du Los Angeles Center of Photography, ainsi que chargée de cours en études critiques à la USC Roski School of Art and Design. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'université de Binghamton, où sa thèse portait sur les archives photographiques et le nationalisme.