POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Il n’y a pas si longtemps, la photographie argentique — qui repose sur l’utilisation de pellicules et d’un développement chimique — était considérée comme pratiquement morte, réservée à un cercle restreint de passionnés et d’artistes professionnels.
See image caption
See copyright

RENAISSANCE

9 juillet 2026

Pourquoi la génération Z se passionne pour la photographie argentique

La photographie argentique connaît une renaissance, portée par des acteurs inattendus : la génération Z.

Photo of Rotem Rozental
Rotem Rozental Go to Rotem Rozental page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

photographie , argentique , génération Z , réseaux sociaux , algorithmes , mode , Adolescents

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Rotem Rozental image
Rotem Rozental

Le Dr Rotem Rozental est directrice exécutive et conservatrice en chef du Los Angeles Center of Photography, ainsi que chargée de cours en études critiques à la USC Roski School of Art and Design. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'université de Binghamton, où sa thèse portait sur les archives photographiques et le nationalisme.