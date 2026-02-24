AVEUGLEMENT VOLONTAIRE
24 février 2026
Pourquoi la France ne peut pas gagner la guerre contre le narcotrafic
Le 5 janvier dernier, le lancement officiel du PNACO (Parquet national anti-criminalité organisée) a tenu lieu de signal politique. Un marqueur de plus dans un paysage saturé d’annonces.
5 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.