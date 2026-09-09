POINT DE VUE

Pourquoi la France a encore eu une inflation inférieure à celles de la plupart des autres pays de la zone euro en août

Avec une inflation de 2,7 % en août 2026, contre 3,3 % en moyenne dans la zone euro, la France fait figure d’exception. Malgré une forte hausse des prix du gaz et des carburants, l’inflation hors énergie reste nettement plus contenue. Plusieurs facteurs permettent à la France de conserver une inflation sous-jacente particulièrement basse.