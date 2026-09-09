POINT DE VUE
9 septembre 2026
Pourquoi la France a encore eu une inflation inférieure à celles de la plupart des autres pays de la zone euro en août
Avec une inflation de 2,7 % en août 2026, contre 3,3 % en moyenne dans la zone euro, la France fait figure d’exception. Malgré une forte hausse des prix du gaz et des carburants, l’inflation hors énergie reste nettement plus contenue. Plusieurs facteurs permettent à la France de conserver une inflation sous-jacente particulièrement basse.
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Eric Dor est docteur en sciences économiques. Il est directeur des études économiques à l'IESEG School of Management qui a des campus à Paris et Lille. Ses travaux portent sur la macroéconomie monétaire et financière, ainsi que sur l'analyse conjoncturelle et l'économie internationale
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Eric Dor est docteur en sciences économiques. Il est directeur des études économiques à l'IESEG School of Management qui a des campus à Paris et Lille. Ses travaux portent sur la macroéconomie monétaire et financière, ainsi que sur l'analyse conjoncturelle et l'économie internationale