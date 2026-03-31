POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une fusée Falcon Heavy de SpaceX décolle du complexe de lancement 39A du Centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, le 25 juin 2024.
See image caption
See copyright

RETARD

31 mars 2026

Pourquoi l'introduction en bourse de SpaceX est sans précédent et ce qu’elle dit de la faiblesse de notre industrie spatiale

Elon Musk a annoncé, lundi 2 février, l’absorption de xAI, sa société d’intelligence artificielle au sein de son entreprise spatiale SpaceX, afin de réaliser, notamment, son projet de construire des centres de données en orbite.

Photo of Julien Pillot
Photo of Nathalie Janson
Julien Pillot Go to Julien Pillot page et Nathalie Janson Go to Nathalie Janson page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

SpaceX , industrie spatiale , xIA , Elon musk , Etats-Unis , europe , Chine , Inteligence artificielle

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Nathalie Janson image
Nathalie Janson

Nathalie Janson est professeur associé d'économie au sein du département Finance à NEOMA Business School. Elle a obtenu son Doctorat en Economie à l'Université Paris I-La Sorbonne en collaboration avec le programme ESSEC PhD.

Populaires

1Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi
2Les Français vident leur Livret A sans que la consommation reparte, mais où passe donc l’argent ?
3Le mirage de l’hydrogène vert : malgré une demande qui n’existe pas, des coûts trop élevés et d’importants obstacles techniques, la Commission européenne y croit toujours
4La richesse de l’Occident se serait construite sur l’exploitation des ressources des pays du Sud ? Voilà les éléments qui prouvent que c’est largement faux
5Recherche matières premières désespérément : comment l’Occident s’est enfermé dans le piège d’une économie à (de moins en moins) forte valeur ajoutée intellectuelle
6Retraites : et si on arrêtait de mentir aux Français ?
7Pologne, Italie, Finlande : ces pays dont les succès économiques devraient nous inspirer alors que le PIB français / habitant passe sous la moyenne européenne pour la 4e année consécutive