SACRES GOELANDS
20 mars 2026
Pourquoi dessiner des yeux sur les emballages alimentaires pourrait empêcher les goélands de voler vos chips
L'urbanisation croissante des goélands au Royaume-Uni et en Europe les a rendus experts dans l'art de chaparder la nourriture des promeneurs imprudents. Les goélands argentés, en particulier, se sont forgé une réputation de voleurs de nourriture dans les villes balnéaires comme Falmouth, en Cornouailles, où je vis.
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THEMATIQUESScience
L'objectif principal des recherches de Laura Kelley est de comprendre comment la perception influence le comportement animal. Elle étudie comment les mécanismes perceptifs peuvent être influencés et exploités dans la communication, et comment ces mécanismes sont modifiés par les changements environnementaux d'origine humaine. Elle travaille principalement sur les oiseaux, les poissons et les insectes.
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L'objectif principal des recherches de Laura Kelley est de comprendre comment la perception influence le comportement animal. Elle étudie comment les mécanismes perceptifs peuvent être influencés et exploités dans la communication, et comment ces mécanismes sont modifiés par les changements environnementaux d'origine humaine. Elle travaille principalement sur les oiseaux, les poissons et les insectes.