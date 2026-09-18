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REPRESENTATION FEMININE

18 septembre 2026

Pourquoi des décennies de recherche médicale centrée sur les hommes pourraient biaiser l'IA dans le domaine de la santé

Beaucoup de personnes apprennent la réanimation cardiopulmonaire (RCP) sur des mannequins au torse plat. Une étude de 2024 portant sur 20 modèles de mannequins de RCP vendus dans le monde a révélé que les trois quarts d'entre eux étaient présentés comme masculins ou ne précisaient pas de sexe. Sur ces 20 modèles, un seul proposait un accessoire simulant une poitrine féminine.

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MOTS-CLES

biologie , norme médicale , hommes , Femmes , RCP , massage cardiaque , sexe , genre

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Brittany Vining

Après avoir obtenu sa licence en sciences avec une spécialisation en génétique (Université Massey, Nouvelle-Zélande), Brittany Vining a suivi un diplôme d'études supérieures en sciences de la reproduction (Université Monash, Australie), cursus au cours duquel son intérêt pour la biologie de la reproduction s'est encore approfondi.

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Suzannah Williams

Le professeur Williams (titulaire d'une licence en zoologie de l'Université d'Aberdeen) a obtenu son doctorat au Royal Veterinary College de Londres, où elle a étudié la régulation nutritionnelle de la fonction ovarienne en utilisant le mouton comme modèle pour l'être humain. Ces travaux ont impliqué des collaborations à Glasgow, Dublin et Perth (Australie).

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