REPRESENTATION FEMININE

Pourquoi des décennies de recherche médicale centrée sur les hommes pourraient biaiser l'IA dans le domaine de la santé

Beaucoup de personnes apprennent la réanimation cardiopulmonaire (RCP) sur des mannequins au torse plat. Une étude de 2024 portant sur 20 modèles de mannequins de RCP vendus dans le monde a révélé que les trois quarts d'entre eux étaient présentés comme masculins ou ne précisaient pas de sexe. Sur ces 20 modèles, un seul proposait un accessoire simulant une poitrine féminine.