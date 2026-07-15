POINT DE VUE
15 juillet 2026
Pour une France du frais : Clément Beaune ou la France des niais
Le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan dirigé par Clément Beaune a publié le 10 juillet un document intitulé « Améliorer la vie face aux canicules : pour une France du frais ». Ce document comprend trois parties : adapter respectivement la vie professionnelle, nos services publics et les modes de vie et l’habitabilité des territoires aux vagues de chaleur.
2 min de lecture
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Populaires
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).