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Le haut-commissaire à la planification, Clément Beaune, au centre, attend l'ouverture du Conseil de planification écologique à l'Elysée, à Paris, le 31 mars 2025.
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POINT DE VUE

15 juillet 2026

Pour une France du frais : Clément Beaune ou la France des niais

Le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan dirigé par Clément Beaune a publié le 10 juillet un document intitulé « Améliorer la vie face aux canicules : pour une France du frais ». Ce document comprend trois parties : adapter respectivement la vie professionnelle, nos services publics et les modes de vie et l’habitabilité des territoires aux vagues de chaleur.

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MOTS-CLES

canicule , fortes chaleurs , climatisation , Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan , services publics , écoles , Clément Beaune

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).