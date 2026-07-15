POINT DE VUE

Pour une France du frais : Clément Beaune ou la France des niais

Le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan dirigé par Clément Beaune a publié le 10 juillet un document intitulé « Améliorer la vie face aux canicules : pour une France du frais ». Ce document comprend trois parties : adapter respectivement la vie professionnelle, nos services publics et les modes de vie et l’habitabilité des territoires aux vagues de chaleur.