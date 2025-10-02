PSG dompte le Barça

Ligue des Champions - Barcelone/PSG : 1/2 Les Parisiens renversent le Barca !

Le PSG est allé chercher une victoire précieuse face au FC Barcelone (2-1), symbole d’un collectif en pleine maturité. Malgré un effectif décimé, Luis Enrique a su miser sur ses jeunes pousses, capables d’égaliser puis de faire vaciller les Catalans. Entre réalisme imparfait et maîtrise croissante, les Parisiens ont fini par renverser un Barça asphyxié par leur pressing et leur intensité. Plus qu’un succès, c’est une confirmation : Paris avance avec personnalité et constance, même en l’absence de ses stars.