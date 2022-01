Pour les nuls ou ceux qui croient l’être : les 3 meilleurs placements possibles pour 2022 sont...

L'immobilier reste l'un des trois meilleurs placements pour l'année 2022.

L’année 2022 présente des perspectives qui peuvent faire la fortune des professionnels du placement. Il existe en effet :

- une épargne liquide et disponible considérable, plus de 200 milliards en France.

- des taux d’intérêt très faibles et qui vont le rester, ce qui incite à emprunter, plutôt qu’à placer.

- des incertitudes importantes sur l‘évolution de la pandémie, ce qui alimente la spéculation, les opportunités de gagner mais aussi les risques de perdre beaucoup.

- des mutations quasi historiques qui créent des gisements de croissance dans le digital, la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.

- une démographie mondiale dont la progression va sans doute ralentir mais dont les besoins vont changer.

Dans ces conditions, les conseillers financiers, les experts de l’assurance, les gérants de patrimoine, les notaires, les avocats sont donc nombreux à se positionner sur ce marché parce que la demande d’informations est à la mesure de l’incertitude sur l‘avenir.

Alors, parmi tous ces experts ou ceux qui se présentent comme tels, il y a parfois des escrocs, des incompétents, des aventuriers, des naïfs et des crédules mais il y aussi beaucoup de gens sérieux.

Et pour reconnaitre les experts sérieux, c’est très simple. Il existe deux facteurs :

D’une part, ils n’ont pas de placement miracle parce que ça n’existe pas ou mieux vaut jouer au loto ou à l‘Euromillion. Ça marche parfois mais il faut savoir que l’espérance de gain est considérable et la probabilité de gagner le gros lot est très faible.

1ère règle de base, les placements miracles n’existent pas, sauf pour ceux qui les vendent.

D’autre part, on reconnaît le professionnel sérieux au soin qu’il prend pour connaître les besoins de son client. Le client a forcément des structures de placements selon son âge, sa situation de famille, ses projets professionnels ou privés. Si le vendeur de placements ne fait pas ce diagnostic avant de présenter ses offres, il ne fait pas son travail.

Bref, pas de miracle, pas de solution efficace sans diagnostic (2eme règle de base).

A partir de là, quand on interroge des professionnels sérieux, on accouche d’une « wishlist », qui fait un peu la synthèse de ce que chacun dit ou explique et sans être pléthorique donc pas trop compliqué, on établit un tiercé gagnant des placements possibles les mieux placés pour performer en 2022.

1er placement toute catégorie, l’immobilier, encore et toujours, mais pas n’importe lequel. Alors on peut se fier aux critères classiques et historiques à savoir : localisation, localisation, localisation. Ce qui fait la valeur d’un bien immobilier, c’est sa situation. C’est un critère vieux comme le monde. Le problème, c’est que le monde change, les situations aussi, les habitudes de vie également. Les années 2000 avaient dopé les centres villes et les métropoles, la pandémie vient de modifier cette chaine de valeur en redonnant de l’intérêt aux villes moyennes, à la façade Atlantique. Mais pas seulement, la transition écologique favorise aussi les immeubles neufs ou restaurés particulièrement isolés et économes en énergie.

Mais attention, l’intérêt d’un placement, c’est certes sa valeur actuelle mais aussi celle qu‘il peut accumuler dans l’avenir. L’immobilier est un placement à long terme.

L’immobilier a deux intérêts, son prix est en moyenne structurellement haussier, compte tenu de espaces constructibles qui sont limités et de la demande qui ne peut que s’accroitre. Enfin, l’immobilier est un élément du patrimoine mais il produit aussi un service de logement. C’est une évidence mais il évite un loyer. Au moment de la retraite, la propriété du logement offre la meilleure des complémentaires.

2e placement : les actions d’entreprises, parce que l’entreprise est et restera le lieu de création de valeur. Donc c’est un placement à risque mais le calcul bénéfice/risque a toujours été positif et favorable sur longue période (sur 20 ans en moyenne). Alors tout dépend des secteurs d’activité, mais tout ce qui participe à la mise en œuvre des grandes mutations : santé, énergie (électricité, nucléaire, gaz naturel et hydrogène), écologie, environnement, mobilité sont plutôt gagnants, sauf catastrophe mondiale. L’investissement permet de jouer le court terme comme le long terme. C’est une question de savoir faire et les sites internet adossés aux grandes banques permettent de le faire sans coût additionnel.

A côté du placement sur des entreprises cotées (qui intéressent moins de 20% des épargnants), il existe un segment plus sophistiqué : le private equity. C’est à dire l’investissement dans des entreprises non cotées. C’est l’outil choyé par tous les startups du digital mais pas que le digital, l’agro-alimentaire, la transition écologique etc... Le terrain est très riche mais difficile à parcourir. Il faut un bon GPS. Toutes les pépites sont là. Acheter au début du cycle de développement est encore le meilleur moyen de faire une plus-value. Alors les exemples de grands succès existent, les licornes font rêver. Mais les Blablacar, les Doctolib etc… ont déjà bien progressé au point qu‘il peut être déjà trop tard.

Au-delà de ces placements, il existe le segment hyper spéculatif dominé par les crypto monnaies. Les pseudos experts sont nombreux mais ce sont des pseudos. Un seul critère pour donner du crédit à un vendeur : sa capacité à expliquer le fonctionnement d’une crypto monnaie, d’une blockchain et les garanties existantes. Beaucoup sont capables d’expliquer des mécanismes que personne ne comprend. Comme le disait Warren Buffet, n'investissez que dans des activités dont vous comprenez le fonctionnement et que vous pourriez utiliser Warren Buffet a principalement fait sa fortune avec Mcdo, Coca Cola. Il n'a accepté que très récemment de mettre une poignée de dollars sur Apple. C’est dire s’il se méfie des nouvelles technologies.

3e placement : les comptes liquides et disponibles, les assurances-vie garanties par l’Etat (fonds euros qui sont investis dans les obligations d’Etat). En fait, le facteur important dans ce type de placement, c’est la garantie de l’Etat. Heureusement puisqu’ils ne rapportent rien. Encore heureux que le capital soit garanti et sécurisé. Quoi qu’il existe partout dans le monde, des dispositifs qui fixent pour les banques le plafond de garantie offert par l’Etat sur le montant des comptes.