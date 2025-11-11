POLITIQUE
Alice Weidel, co-présidente du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), arrive avec le journaliste allemand Markus Preiss pour une interview estivale avec la chaîne de télévision publique allemande ARD dans le quartier gouvernemental de Berlin, le 20 juillet 2025.

Alice Weidel, co-présidente du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), arrive avec le journaliste allemand Markus Preiss pour une interview estivale avec la chaîne de télévision publique allemande ARD dans le quartier gouvernemental de Berlin, le 20 juillet 2025.

© ODD ANDERSEN / AFP

EN DEFENSE DE LA DEMOCRATIE, VRAIMENT ?

11 novembre 2025

Et pour l’anniversaire de l’avènement de la République outre-Rhin, le président allemand évalue à mots couverts… une interdiction de l’AfD

Dans un discours, Frank-Walter Steinmeier a fait allusion à l'interdiction des partis politiques « extrémistes », visant clairement l'AfD sans jamais la nommer.

Christina Holmgren-Larson est rédactrice de la section Actualités pour The European Conservative. 

