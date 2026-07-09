ATLANTI-CULTURE
9 juillet 2026
"Ponant Express" de Thierry Clermont : une superbe ode à l’océan et aux îles bretonnes, normandes, vendéennes et charentaises
De : Thierry Clermont Stock Parution en avril 2026 420 pages 22, 50 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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