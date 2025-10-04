Internationalil y a 7 minutes
Tensions géopolitiques
Pologne : la Russie se tire une balle dans le pied en coupant une des principales route commerciale reliant la Chine à L'Europe
Varsovie a fermé la principale voie ferroviaire reliant la Chine à l’Europe, invoquant des raisons de sécurité face aux manœuvres militaires russes et biélorusses. Une décision qui gèle 25 milliards d’euros d’échanges commerciaux et fragilise la logistique de plusieurs entreprises polonaises, mais dont la portée économique reste limitée à court terme. Derrière le geste, un symbole politique fort : celui d’une Europe qui privilégie la sécurité nationale sur les impératifs commerciaux, quitte à froisser Pékin et à compliquer davantage les équilibres géopolitiques déjà instables entre la Chine, la Russie et le Vieux Continent.