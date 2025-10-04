Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 7 minutes
Vladimir Poutine. (Image d'illustration) © MIKHAIL METZEL / AFP
Tensions géopolitiques

Pologne : la Russie se tire une balle dans le pied en coupant une des principales route commerciale reliant la Chine à L'Europe

Varsovie a fermé la principale voie ferroviaire reliant la Chine à l’Europe, invoquant des raisons de sécurité face aux manœuvres militaires russes et biélorusses. Une décision qui gèle 25 milliards d’euros d’échanges commerciaux et fragilise la logistique de plusieurs entreprises polonaises, mais dont la portée économique reste limitée à court terme. Derrière le geste, un symbole politique fort : celui d’une Europe qui privilégie la sécurité nationale sur les impératifs commerciaux, quitte à froisser Pékin et à compliquer davantage les équilibres géopolitiques déjà instables entre la Chine, la Russie et le Vieux Continent.

avec Arnaud Castaignet
author imageArnaud Castaignet

Arnaud Castaignet est Vice-Président de Skeleton Technologies, une entreprise estonienne spécialisée dans le stockage d'énergie à haute puissance pour les centres de données, les réseaux électriques, la défense et la mobilité. Il s'occupe des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques. Il exerce dans les affaires publiques depuis 15 ans, ayant auparavant travaillé à Paris et à Bruxelles. 

En parallèle, il est aussi mentor au sein d'incubateurs et accélérateurs de startups de défense comme NATO DIANA et Brave1, et membre du conseil consultatif du think tank Euro Créative, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale.

