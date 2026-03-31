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Blurred backgroundLe taux d’emploi des 55-64 ans est de 60% en France contre 65% en moyenne dans l’Union européenne.
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31 mars 2026

Pologne, Italie, Finlande : ces pays dont les succès économiques devraient nous inspirer alors que le PIB français / habitant passe sous la moyenne européenne pour la 4e année consécutive

Selon les derniers chiffres d’Eurostat, la France serait, pour la quatrième année d’affilée, sous la moyenne européenne en termes de PIB par habitant. Des pays comme l’Allemagne, le Danemark ou l’Irlande sont encore au-dessus de cette moyenne, au contraire de l’Espagne ou de l’Italie, toujours derrière la France.

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MOTS-CLES

PIB , France , Union Européenne , Richesse , croissance , Emploi , Italie , Pologne , Finlande , Espagne

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Gabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

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