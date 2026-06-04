CYBERSECURITE
4 juin 2026
Polémique Utiq : et si le vrai problème était plus grave pour vos données personnelles que ce que dénoncent les réseaux ?
Depuis quelques jours, les réseaux s'enflamment contre Utiq, l'identifiant publicitaire monté par les grands opérateurs télécoms. L'indignation est saine, mais elle se trompe partiellement de cible, et surtout elle reste en deçà de l'enjeu réel. Car derrière le « mouchard des opérateurs » se cache une machine plus discrète, déjà largement illégale, et une question : voulons-nous encore d'un web bâti sur la surveillance publicitaire de masse ?
8 min de lecture
THEMATIQUESTribunes
Christophe Mazzola, RSSI et fondateur de Cyber Academy et directeur pratique GRC est un expert reconnu pour sa pédagogie et son approche humaine de la cybersécurité. Auteur d’Être en Cybersécurité et conférencier, il milite pour une cybersécurité simple, souveraine et accessible à tous.
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Christophe Mazzola, RSSI et fondateur de Cyber Academy et directeur pratique GRC est un expert reconnu pour sa pédagogie et son approche humaine de la cybersécurité. Auteur d’Être en Cybersécurité et conférencier, il milite pour une cybersécurité simple, souveraine et accessible à tous.