CYBERSECURITE

4 juin 2026

Polémique Utiq : et si le vrai problème était plus grave pour vos données personnelles que ce que dénoncent les réseaux ?

Depuis quelques jours, les réseaux s'enflamment contre Utiq, l'identifiant publicitaire monté par les grands opérateurs télécoms. L'indignation est saine, mais elle se trompe partiellement de cible, et surtout elle reste en deçà de l'enjeu réel. Car derrière le « mouchard des opérateurs » se cache une machine plus discrète, déjà largement illégale, et une question : voulons-nous encore d'un web bâti sur la surveillance publicitaire de masse ?