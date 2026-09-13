Stefan Thurner est physicien et économiste, cofondateur et président du Complexity Science Hub (CSH). Depuis 2009, il est titulaire de la chaire Science of Complex Systems à la Medical University of Vienna et professeur externe au Santa Fe Institute, au Nouveau-Mexique. Son parcours scientifique s’inscrit à l’interface de la physique, des mathématiques, de l’économie et des sciences sociales. Ses travaux portent notamment sur les principes et les fondements de ces systèmes, ainsi que sur la dynamique des réseaux et leurs applications à des problématiques aussi diverses que la médecine, les chaînes d’approvisionnement, les marchés financiers, les risques systémiques, les dynamiques sociales et les systèmes de santé.





Ses recherches couvrent un large éventail de domaines, allant de la physique fondamentale — notamment les excitations topologiques dans les théories quantiques des champs et les statistiques et l’entropie des systèmes complexes — aux mathématiques appliquées, à la théorie des réseaux et aux systèmes coévolutionnaires. Ses recherches s’étendent par ailleurs à l’économie et à la finance, avec des contributions sur la dynamique des chaînes d’approvisionnement, la formation des prix, la régulation et le risque systémique, ainsi qu’aux sciences sociales, où il étudie notamment les comportements collectifs, la formation des opinions, l’inefficacité bureaucratique et la résilience des systèmes de santé.