MIRACLE DE LA VIE

5 avril 2026

PMA : mesure-t-on à quoi ressemblerait un monde où serait autorisée la sélection des embryons comme le réclame Marine Tondelier ?

L’appel de Marine Tondelier à élargir la sélection des embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée (PMA) relance un débat sensible entre progrès médical et dérives éthiques. Alors que l’infertilité, en hausse et désormais largement médiatisée, pousse à repousser les limites du possible, la question se pose : jusqu’où la société française est-elle prête à aller sans franchir la ligne rouge d’une sélection généralisée du vivant ?