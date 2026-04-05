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Une employée du laboratoire de biologie de la reproduction CECOS, une unité de procréation médicalement assistée (PMA) de l'hôpital Tenon.
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MIRACLE DE LA VIE

5 avril 2026

PMA : mesure-t-on à quoi ressemblerait un monde où serait autorisée la sélection des embryons comme le réclame Marine Tondelier ?

L’appel de Marine Tondelier à élargir la sélection des embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée (PMA) relance un débat sensible entre progrès médical et dérives éthiques. Alors que l’infertilité, en hausse et désormais largement médiatisée, pousse à repousser les limites du possible, la question se pose : jusqu’où la société française est-elle prête à aller sans franchir la ligne rouge d’une sélection généralisée du vivant ?

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MOTS-CLES

éthique , PMA , gpa , santé , vie , naissance , enfant , bébé , grossesse , Marine Tondelier , Parents , infertilité , fausse couche , fertilité , bioéthique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Maroun Badr

Maroun Badr est docteur en bioéthique et enseignant à la Faculté de Droit de l’UCO (Angers).