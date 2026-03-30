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Le paludisme, maladie transmise par les moustiques, tue plus de 600 000 personnes chaque année.
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ADAPTATION

30 mars 2026

Plus rapides que Speedy : les moustiques vecteurs du paludisme se jouent des insecticides

La lutte contre les maladies infectieuses est une course contre la montre. Les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Les virus s'adaptent pour se propager plus rapidement. Les maladies transmises par les insectes constituent un autre front de l'évolution : les insectes eux-mêmes peuvent développer une résistance aux poisons utilisés pour les éliminer.

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MOTS-CLES

moustiques , maladies , malaria , paludisme , insecticides , santé publique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacob A Tennessen

Jacob A. Tennessen est un généticien de l'évolution qui s'intéresse actuellement aux maladies parasitaires comme le paludisme et la schistosomiase. Il a publié des dizaines d'articles dans des revues à comité de lecture.

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