ADAPTATION
30 mars 2026
Plus rapides que Speedy : les moustiques vecteurs du paludisme se jouent des insecticides
La lutte contre les maladies infectieuses est une course contre la montre. Les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Les virus s'adaptent pour se propager plus rapidement. Les maladies transmises par les insectes constituent un autre front de l'évolution : les insectes eux-mêmes peuvent développer une résistance aux poisons utilisés pour les éliminer.
4 min de lecture
THEMATIQUESScience
Jacob A. Tennessen est un généticien de l'évolution qui s'intéresse actuellement aux maladies parasitaires comme le paludisme et la schistosomiase. Il a publié des dizaines d'articles dans des revues à comité de lecture.
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Jacob A. Tennessen est un généticien de l'évolution qui s'intéresse actuellement aux maladies parasitaires comme le paludisme et la schistosomiase. Il a publié des dizaines d'articles dans des revues à comité de lecture.