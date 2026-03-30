ADAPTATION

30 mars 2026

Plus rapides que Speedy : les moustiques vecteurs du paludisme se jouent des insecticides

La lutte contre les maladies infectieuses est une course contre la montre. Les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Les virus s'adaptent pour se propager plus rapidement. Les maladies transmises par les insectes constituent un autre front de l'évolution : les insectes eux-mêmes peuvent développer une résistance aux poisons utilisés pour les éliminer.