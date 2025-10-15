Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Politique
La Cour des comptes risque de fortement critiquer le budget proposé par Sébastien Lecornu.
Danger imminent

PLF et PLFSS : ces grenades fiscales et sociales qui pourraient faire voler en éclat la trajectoire budgétaire française

Alors que Sébastien Lecornu a présenté hier son projet de loi de finances (PLF), non sans susciter de critiques, il se pourrait que le véritable danger pour le gouvernement et le pays en général réside d'avantage dans le projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS) et notamment le comblement du déficit de celle-ci dans un contexte difficile. Décryptage.

avec Philippe Crevel
author imagePhilippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

 

Voir la bio »

