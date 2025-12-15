POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irlandais Micheál Martin à l'issue de leur rencontre lors de sa visite à Dublin le 2 décembre 2025.

©

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irlandais Micheál Martin à l'issue de leur rencontre lors de sa visite à Dublin le 2 décembre 2025.

CHEMIN VERS LA PAIX

15 décembre 2025

Plan de paix : les Etats-Unis estiment que la Russie « va accepter » le projet d’accord négocié avec Kiev et promettent des garanties de sécurité « très fortes » à l’Ukraine

Le projet d'accord issu de négociations à Berlin prévoit des "garanties de sécurité très fortes" pour Kiev, semblables à celles de l'article 5 du traité de l'Otan, selon les précisions d'un haut responsable américain.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
2La pauvreté, cause majeure de la délinquance ? Une étude finlandaise grandeur nature vient pulvériser la doxa des tenants de la culture de l’excuse
3Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
4L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
5Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
6PLFSS 2026 : voilà pourquoi le VRAI déficit de la Sécurité sociale est bien supérieur à son montant officiel de 24,5 milliards d’euros
7Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs