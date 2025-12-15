©
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irlandais Micheál Martin à l'issue de leur rencontre lors de sa visite à Dublin le 2 décembre 2025.
CHEMIN VERS LA PAIX
15 décembre 2025
Plan de paix : les Etats-Unis estiment que la Russie « va accepter » le projet d’accord négocié avec Kiev et promettent des garanties de sécurité « très fortes » à l’Ukraine
Le projet d'accord issu de négociations à Berlin prévoit des "garanties de sécurité très fortes" pour Kiev, semblables à celles de l'article 5 du traité de l'Otan, selon les précisions d'un haut responsable américain.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
