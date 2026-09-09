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PISA : ces leçons venues du Royaume-Uni pour échapper au naufrage des performances scolaires françaises

Alors que le niveau scolaire recule dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE, l'Angleterre entre dans le top 10 mondial dans les trois matières testées par PISA. À quelques centaines de kilomètres, l'Écosse, longtemps citée en exemple pour son curriculum fondé sur les compétences, s'enfonce. La comparaison entre ces deux systèmes pourtant si proches, et le rôle inattendu joué par les enfants d'immigrés des deux côtés de la frontière, ouvrent des pistes utiles pour la France.