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CRIMINALITE

20 avril 2026

Pire encore que le reste : la France au niveau zéro de la cybersécurité

À Grenoble, Toulouse et autour de Lyon, d'impavides bandits s'entretuent pour le contrôle de toujours plus vastes zones hors-contrôle, où désormais, ils vendent surtout une cocaïne toujours plus pure et moins chère. Là-dessus, le président et des ministres pérorent sur des pro-grès à venir sans parvenir à rien - sauf à truquer quelques chiffres. Spectacle désolant mais encore pas le pire ; car côté sécurité numérique, c'est l'effondrement total. Les faits.

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MOTS-CLES

Cyber-criminalité , fuite de données , hacking , arnaques , Laurent Nunez , France

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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