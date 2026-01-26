GUERRE HYBRIDE

26 janvier 2026

Piratage de réseau : comment le sabotage numérique transforme l'infrastructure en arme

Longtemps invisibles, les attaques numériques visant les réseaux électriques, l’eau ou les transports sont devenues des instruments centraux de la guerre moderne. En combinant opérations militaires classiques et sabotage informatique, les États peuvent désormais paralyser un pays sans bombarder ses installations. Cette hybridation redéfinit en profondeur les rapports de force internationaux.