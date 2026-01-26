©
Des ingénieurs d'Enedis travaillent au sein d'une équipe d'intervention internationale pour réparer des lignes électriques endommagées.
26 janvier 2026
Piratage de réseau : comment le sabotage numérique transforme l'infrastructure en arme
Longtemps invisibles, les attaques numériques visant les réseaux électriques, l’eau ou les transports sont devenues des instruments centraux de la guerre moderne. En combinant opérations militaires classiques et sabotage informatique, les États peuvent désormais paralyser un pays sans bombarder ses installations. Cette hybridation redéfinit en profondeur les rapports de force internationaux.
Saman Zonouz est professeur associé aux départements de cybersécurité et de protection de la vie privée (SCP) et de génie électrique et informatique (ECE) de Georgia Tech.
