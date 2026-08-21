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POINT DE VUE

21 août 2026

Piratage de la DGFiP : surtout, ne leur donnez pas plus d'argent

Depuis une semaine, on explique les fuites de données de l'État par l'austérité budgétaire. L'argument n'est pas absurde, il est simplement démenti par le calendrier : le contrôle qui aurait plafonné le vol de 678 000 dossiers fiscaux tournait déjà à la DGFiP depuis février, sur un seul fichier, et l'étendre ne nécessitait pas de rallonge budgétaire à neuf chiffres. Reste alors la question que personne ne pose : que vaut une exigence de sécurité que l'État impose à quinze mille organisations sans se l'appliquer à lui-même ?

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MOTS-CLES

DGFIP , cyberattaques , vol de données , Piratage , pirates informatiques , finances publiques , Trésor public , Impôts , failles de sécurité , cybermenaces , phishing , Bercy , État , argent , données personnelles , déclaration de revenus

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Mazzola

Christophe Mazzola, RSSI et fondateur de Cyber Academy et directeur pratique GRC est un expert reconnu pour sa pédagogie et son approche humaine de la cybersécurité. Auteur d’Être en Cybersécurité et conférencier, il milite pour une cybersécurité simple, souveraine et accessible à tous.

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