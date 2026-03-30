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30 mars 2026

Philippe vs RN : le match 2027… des faiblesses cachées

Selon un sondage Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV, Marine Le Pen et Jordan Bardella seraient battus au second tour face à Edouard Philippe en 2027. Décryptage avec Paul-François Paoli.