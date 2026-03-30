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Selon un sondage Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV, Marine Le Pen et Jordan Bardella seraient battus au second tour face à Edouard Philippe en 2027.
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LA VERITE EST AILLEURS

30 mars 2026

Philippe vs RN : le match 2027… des faiblesses cachées

Selon un sondage Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV, Marine Le Pen et Jordan Bardella seraient battus au second tour face à Edouard Philippe en 2027. Décryptage avec Paul-François Paoli.

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MOTS-CLES

RN , rassemblement national , Jordan Bardella , Marine Le Pen , Edouard Philippe , élections présidentielles 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul-François Paoli

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). 

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