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30 mars 2026
Philippe vs RN : le match 2027… des faiblesses cachées
Selon un sondage Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV, Marine Le Pen et Jordan Bardella seraient battus au second tour face à Edouard Philippe en 2027. Décryptage avec Paul-François Paoli.
7 min de lecture
Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier).
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Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier).