MYSTERE D'UNE AME
20 février 2026
Philippe Le Guillou : « Toute sa vie, Rimbaud refusa règles, dogmes et doctrines»
Les uns, tel Paul Claudel (voir ci-dessous), ont vu chez Arthur Rimbaud une figure de la conversion chrétienne, un génie emblématique de la force et de la magie de la foi catholique. D’autres, tel René Char, ont admiré au contraire chez Arthur Rimbaud son refus de tout dogme, son aversion pour toute soumission à une religion — sauf lorsqu’il s’agit du culte exclusif des mots, de la passion du verbe, des lois sublimes de la littérature.
4 min de lecture
Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».
