Atlantico Business
Philippe Aghion, prix Nobel en France… mais si mal reçu parce que trop libéral : quel pays !
Nul n’est prophète en son pays. À peine couronné par le Nobel pour ses travaux sur le rôle central de l’innovation et de l’entreprise dans le processus de croissance, Philippe Aghion a reçu une pluie de critiques, non seulement de responsables politiques mais aussi de collègues, dont Olivier Blanchard. Faut dire qu’Olivier Blanchard attend le prix depuis si longtemps ?