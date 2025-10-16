Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Lauréat du prix Nobel d’économie 2025, l’économiste et professeur français Philippe Aghion s’exprime lors d’une conférence de presse au Collège de France, établissement de recherche situé à Paris, le 14 octobre 2025. Le lauréat du prix Nobel d’économie de cette année, ancien conseiller d’Emmanuel Macron, Philippe Aghion, a déclaré le 14 octobre 2025 qu’il pensait que la suspension de la réforme permettrait d’éviter le « danger » d’une prise de pouvoir par l’extrême droite en cas de nouvelles élections législatives. © AFP or licensors
Philippe Aghion, prix Nobel en France… mais si mal reçu parce que trop libéral : quel pays !

Nul n’est prophète en son pays. À peine couronné par le Nobel pour ses travaux sur le rôle central de l’innovation et de l’entreprise dans le processus de croissance, Philippe Aghion a reçu une pluie de critiques, non seulement de responsables politiques mais aussi de collègues, dont Olivier Blanchard. Faut dire qu’Olivier Blanchard attend le prix depuis si longtemps ?

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

