On distingue généralement deux types de narcissisme : le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable.

5 novembre 2025

Peut-on soigner un narcissique ?

Vous connaissez peut-être quelqu'un qui vous rejette systématiquement la faute. Quelqu'un qui affiche un sourire narquois lorsqu'il est pris en flagrant délit de mensonge, qui déforme vos propos jusqu'à ce que vous vous excusiez pour ses erreurs. Et avec le temps, vous pourriez commencer à vous demander : une telle personne peut-elle vraiment changer ?

Jodie Raybould et Daniel Waldeck

Jodie Raybould

Jodie Raybould est maître de conférences en psychologie à l'université de Coventry et tutrice en soutien pédagogique, où elle facilite la mise en place d'aménagements raisonnables pour les étudiants en situation de handicap. Son doctorat en psychologie expérimentale portait sur la dépendance aux jeux vidéo, et ses recherches s'intéressent aux jeux vidéo, à la santé mentale et aux troubles neurodéveloppementaux.

Daniel Waldeck

Le rôle principal de Daniel Waldeck est celui de maître de conférences en psychologie à l'Université de Coventry. Il principalement des modules liés aux méthodes de recherche et aux statistiques. Il est également chercheur en psychologie.