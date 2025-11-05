ME, MYSELF AND I

5 novembre 2025

Peut-on soigner un narcissique ?

Vous connaissez peut-être quelqu'un qui vous rejette systématiquement la faute. Quelqu'un qui affiche un sourire narquois lorsqu'il est pris en flagrant délit de mensonge, qui déforme vos propos jusqu'à ce que vous vous excusiez pour ses erreurs. Et avec le temps, vous pourriez commencer à vous demander : une telle personne peut-elle vraiment changer ?