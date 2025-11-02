VALEURS DEMOCRATIQUES

2 novembre 2025

Peut-on encore se revendiquer de la Bible dans le discours public ? L’affaire où la justice finlandaise devrait bientôt trancher sur ce point crucial de la liberté d’expression

Alors que la Cour suprême de Finlande examine le cas de la députée Päivi Räsänen et de l’évêque Juhana Pohjola, accusés d’« incitation à la haine » pour avoir cité la Bible, le débat sur la liberté d’expression religieuse atteint un tournant décisif en Europe. Le verdict attendu dira si, dans une société démocratique, la foi chrétienne peut encore être exprimée publiquement sans crainte de poursuites.