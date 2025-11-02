POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un homme lit des passages de la Bible (image d'illustration).

Un homme lit des passages de la Bible (image d'illustration).

© WIKUS DE WET / AFP

VALEURS DEMOCRATIQUES

2 novembre 2025

Peut-on encore se revendiquer de la Bible dans le discours public ? L’affaire où la justice finlandaise devrait bientôt trancher sur ce point crucial de la liberté d’expression

Alors que la Cour suprême de Finlande examine le cas de la députée Päivi Räsänen et de l’évêque Juhana Pohjola, accusés d’« incitation à la haine » pour avoir cité la Bible, le débat sur la liberté d’expression religieuse atteint un tournant décisif en Europe. Le verdict attendu dira si, dans une société démocratique, la foi chrétienne peut encore être exprimée publiquement sans crainte de poursuites.

Photo of Zolta Győri
Zolta Győri Go to Zolta Győri page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Zolta Győri image
Zolta Győri

Journaliste chez The European Conservative.

Populaires

1Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
2Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
3ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
4Et si notre rapport à la mort n’était pas du tout celui que nous croyons ?
5Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
6Vote homosexuel : une révolution idéologique à bas bruit
7Influenceurs de masses : cet empire médiatique que se sont construits les Frères musulmans à travers le monde