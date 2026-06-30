EXPERIENCE DE PENSEE
30 juin 2026
Peut-on créer un trou noir en laboratoire ?
Un trou noir est un objet si massif et dense que même la lumière ne peut échapper à sa gravité. Ils se forment dans l'espace lorsque des objets extrêmement denses, tels que le centre des étoiles, s'effondrent. Tous les trous noirs observés dans l'espace sont le produit de processus naturels et sont très éloignés.
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MOTS-CLESscience , astronomie , trous noirs , laboratoire , expérience , technologie actuelle , avenir
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral en physique et astronomie, Université d'État du Michigan
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A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral en physique et astronomie, Université d'État du Michigan