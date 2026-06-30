EXPERIENCE DE PENSEE

Peut-on créer un trou noir en laboratoire ?

Un trou noir est un objet si massif et dense que même la lumière ne peut échapper à sa gravité. Ils se forment dans l'espace lorsque des objets extrêmement denses, tels que le centre des étoiles, s'effondrent. Tous les trous noirs observés dans l'espace sont le produit de processus naturels et sont très éloignés.