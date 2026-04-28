MEMOIRE REMPLIE
28 avril 2026
Peut-on avoir la tête littéralement pleine ?
Mon mari décrivait récemment quelque chose qui s’était produit lors de vacances passées. Ce n’était pas un événement important, mais cela semblait agréable. Moi, en revanche, je n’avais aucun souvenir de ce dont il parlait. Il n’arrivait pas vraiment à y croire.
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THEMATIQUESMedecine
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
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Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.