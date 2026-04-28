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L’amygdale est une petite structure située en profondeur dans le cerveau. Elle joue un rôle central dans la détection de ce qui est émotionnellement saillant, notamment ce qui peut être perçu comme menaçant.
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MEMOIRE REMPLIE

28 avril 2026

Peut-on avoir la tête littéralement pleine ?

Mon mari décrivait récemment quelque chose qui s’était produit lors de vacances passées. Ce n’était pas un événement important, mais cela semblait agréable. Moi, en revanche, je n’avais aucun souvenir de ce dont il parlait. Il n’arrivait pas vraiment à y croire.

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MOTS-CLES

Santé , médecine , science , cerveau , souvenirs , mémoire , capacité

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.

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