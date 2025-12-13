POLITIQUE
©

Les États-Unis ont saisi un important pétrolier au large des côtes vénézuéliennes, selon le président Donald Trump le 10 décembre, aggravant considérablement les tensions entre Washington et Caracas.

OR NOIR

13 décembre 2025

Pétrole vénézuélien : Washington asphyxie les revenus de Maduro sur le marché noir

La saisie spectaculaire d’un superpétrolier au large du Venezuela marque une nouvelle escalade de la pression américaine sur le régime de Nicolás Maduro. En ciblant le marché noir du pétrole, Washington cherche à tarir une source vitale de revenus pour Caracas, au risque d’accentuer encore la fragilité économique du pays et de bouleverser ses circuits d’exportation clandestins.

Photo of Francisco J. Monaldi
Francisco J. Monaldi Go to Francisco J. Monaldi page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Francisco J. Monaldi image
Francisco J. Monaldi

Francisco J. Monaldi est chercheur associé Wallace S. Wilson en politique énergétique latino-américaine à l'Université Rice.

