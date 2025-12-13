©
Les États-Unis ont saisi un important pétrolier au large des côtes vénézuéliennes, selon le président Donald Trump le 10 décembre, aggravant considérablement les tensions entre Washington et Caracas.
13 décembre 2025
Pétrole vénézuélien : Washington asphyxie les revenus de Maduro sur le marché noir
La saisie spectaculaire d’un superpétrolier au large du Venezuela marque une nouvelle escalade de la pression américaine sur le régime de Nicolás Maduro. En ciblant le marché noir du pétrole, Washington cherche à tarir une source vitale de revenus pour Caracas, au risque d’accentuer encore la fragilité économique du pays et de bouleverser ses circuits d’exportation clandestins.
Francisco J. Monaldi est chercheur associé Wallace S. Wilson en politique énergétique latino-américaine à l'Université Rice.
