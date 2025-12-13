OR NOIR

13 décembre 2025

Pétrole vénézuélien : Washington asphyxie les revenus de Maduro sur le marché noir

La saisie spectaculaire d’un superpétrolier au large du Venezuela marque une nouvelle escalade de la pression américaine sur le régime de Nicolás Maduro. En ciblant le marché noir du pétrole, Washington cherche à tarir une source vitale de revenus pour Caracas, au risque d’accentuer encore la fragilité économique du pays et de bouleverser ses circuits d’exportation clandestins.