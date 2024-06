"Petit Pays" de Savoia et Sowa, d'après le roman de Gaël Faye : petit pays, pendant trois mois, tout l'monde t'a laissé seul

La description à hauteur d’adolescent de l’engrenage politique, ethnique, racial qui déboucha sur le génocide rwandais est un premier choc que l’on reçoit de plein fouet. Le récit des atrocités inimaginables auxquels seront confrontés Gaby et sa famille en est un second. Il pose les questions qui reviennent à chaque fois que se déroulent des massacres d’une telle ampleur. Comment peut-on en arriver là ? Comment peut-on tuer pour une histoire de race, de taille ou de nez ? Comment continuer à vivre et à espérer ?

Petit Pays témoigne de la résilience des enfants face à l’horreur. Ainsi, la rencontre de Gaby avec la littérature lui permet-elle de la mettre parfois et momentanément à distance. Ainsi ses retrouvailles des années après avec Armand, un de ses amis de l’impasse, toutes en retenue et en demi-vérités, pour renouer le fil d’une amitié égarée, car la vie continue.

L’histoire des parents de Gaby est bouleversante. « Adolescents paumés à qui l’on demande subitement de devenir des adultes responsables […] », l’échec de leur couple semble se confondre avec celui de la cohabitation entre Tutsis et Hutus, au Burundi comme au Rwanda. Ballotés par les évènements, ils se retrouveront impuissants face à une situation qui les dépassent : « Comment les protéger de quelque chose contre quoi on ne sait pas soi-même se protéger ? »

Leurs choix le sont tout autant. Le père de Gaby enverra ses enfants seuls en France pour les mettre à l’abri, préférant rester au Burundi au risque de sa vie. La mère de Gaby les laissera avec leur père pour retourner au Rwanda essayer de sauver sa sœur et ses neveux, entamant ainsi un voyage au bout de l’horreur dont elle ne reviendra jamais.

Le regard empreint d’une infinie tendresse que Gaël Faye porte sur ses parents l’est plus que tout. Les mots avec lesquels il parle de son père – « Je me souviens de la petite main de Papa qui s’agitait au balcon de l’aéroport. Pourquoi ne partait-il pas avec nous ? […] De quelle vie rêvait-il ? Papa, ce héros plein de failles, de contradictions et de bonne volonté. » – et la façon dont il continuera à s’occuper de sa mère sont la preuve d’un amour filial plus fort que les plus grands drames. Petit Pays, c’est aussi l’histoire d’une famille.