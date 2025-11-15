POLITIQUE
Une femme rédige une lettre de motivation manuscrite dans un centre de formation professionnelle géré par le Département du Travail de l'État de New York.

Une femme rédige une lettre de motivation manuscrite dans un centre de formation professionnelle géré par le Département du Travail de l'État de New York.

© SPENCER PLATT / Getty Images / AFP

ATOUT OU PIEGE DE LA FACILITE ?

15 novembre 2025

Des chercheurs ont analysé ce qui se passe quand des demandeurs d’emploi utilisent l’IA pour leurs lettres de motivation… et ça n’est pas encourageant

Alors que de plus en plus de candidats se tournent vers l’intelligence artificielle pour leur lettre de motivation, une étude menée par des chercheurs américains révèle un phénomène… peu rassurant. Entre uniformisation des candidatures, perte de personnalité et maîtrise très inégale des outils d’IA, les recruteurs peinent à retrouver dans ces textes ce qui fait la singularité d’un candidat.

