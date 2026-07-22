A SAVOIR

Périménopause et santé cardiaque : quand les symptômes thoraciques nécessitent une prise en charge urgente

Avoir le cœur qui s'emballe peut être effrayant, quel que soit l'âge. Les palpitations sont fréquentes durant la périménopause et peuvent s'accompagner de bouffées de chaleur, d'anxiété et de troubles du sommeil. Bien qu'elles ne soient généralement pas le signe d'un problème cardiaque grave, elles ne doivent pas être systématiquement attribuées aux changements hormonaux.