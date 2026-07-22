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Blurred backgroundLes palpitations peuvent avoir diverses causes, notamment le stress, l'anémie, les troubles de la thyroïde, les anomalies du rythme cardiaque et le « Covid long ».
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A SAVOIR

22 juillet 2026

Périménopause et santé cardiaque : quand les symptômes thoraciques nécessitent une prise en charge urgente

Avoir le cœur qui s'emballe peut être effrayant, quel que soit l'âge. Les palpitations sont fréquentes durant la périménopause et peuvent s'accompagner de bouffées de chaleur, d'anxiété et de troubles du sommeil. Bien qu'elles ne soient généralement pas le signe d'un problème cardiaque grave, elles ne doivent pas être systématiquement attribuées aux changements hormonaux.

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MOTS-CLES

Périménopause , santé cardiaque , syndromes thoraciques , urgence , Santé , syndrome de Takotsubo , changements hormonaux , palpitations

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Benedicta Quaye
Maître de conférences

Benedicta est maître de conférences en anatomie clinique à la faculté de médecine de Lancaster. Avant de rejoindre Lancaster, elle était chargée de cours à temps partiel en anatomie à l'université Justus Liebig (Allemagne).