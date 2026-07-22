A SAVOIR
22 juillet 2026
Périménopause et santé cardiaque : quand les symptômes thoraciques nécessitent une prise en charge urgente
Avoir le cœur qui s'emballe peut être effrayant, quel que soit l'âge. Les palpitations sont fréquentes durant la périménopause et peuvent s'accompagner de bouffées de chaleur, d'anxiété et de troubles du sommeil. Bien qu'elles ne soient généralement pas le signe d'un problème cardiaque grave, elles ne doivent pas être systématiquement attribuées aux changements hormonaux.
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Benedicta est maître de conférences en anatomie clinique à la faculté de médecine de Lancaster. Avant de rejoindre Lancaster, elle était chargée de cours à temps partiel en anatomie à l'université Justus Liebig (Allemagne).
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Benedicta est maître de conférences en anatomie clinique à la faculté de médecine de Lancaster. Avant de rejoindre Lancaster, elle était chargée de cours à temps partiel en anatomie à l'université Justus Liebig (Allemagne).