Best-Of du 16 au 22 août

Société
Une salle de shoot parisienne. (Image d'illustration) © Reuters
Pérenniser, multiplier ou fermer les « salles de consommation à moindres risques »

Expérimentées depuis 2016, les « salles de shoots » arrivent à la fin de leur période d’essai. Alors que certains médecins et associations plaident pour leur extension, Jean Costentin, professeur émérite de pharmacologie, dénonce une logique coûteuse et inefficace, assimilée à une forme de soins palliatifs de l’addiction. Selon lui, face à la montée du narcotrafic et des overdoses, la priorité devrait être l’abstinence, la prévention et la réinsertion, plutôt que la banalisation de dispositifs qui n’ont pas tenu leurs promesses.

Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il dirige une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.

