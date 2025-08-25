« salles de de shoots » ?

Pérenniser, multiplier ou fermer les « salles de consommation à moindres risques »

Expérimentées depuis 2016, les « salles de shoots » arrivent à la fin de leur période d’essai. Alors que certains médecins et associations plaident pour leur extension, Jean Costentin, professeur émérite de pharmacologie, dénonce une logique coûteuse et inefficace, assimilée à une forme de soins palliatifs de l’addiction. Selon lui, face à la montée du narcotrafic et des overdoses, la priorité devrait être l’abstinence, la prévention et la réinsertion, plutôt que la banalisation de dispositifs qui n’ont pas tenu leurs promesses.