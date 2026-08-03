NOUVELLES TECHNOLOGIES

Percer l'énigme des langues mortes grâce à l'IA

L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude des langues anciennes encore indéchiffrées, comme le linéaire A ou l'étrusque. Capable d'analyser en quelques minutes des corpus entiers et de tester des hypothèses linguistiques, elle accélère considérablement le travail des chercheurs.