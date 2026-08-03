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Une plaque gravée de hiéroglyphes mise au jour lors de récentes fouilles au temple de Ramsès II à Abydos.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

3 août 2026

Percer l'énigme des langues mortes grâce à l'IA

L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude des langues anciennes encore indéchiffrées, comme le linéaire A ou l'étrusque. Capable d'analyser en quelques minutes des corpus entiers et de tester des hypothèses linguistiques, elle accélère considérablement le travail des chercheurs.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , langue , langage , déchiffrer , découvertes , avancées , progrès , langues anciennes , Langues

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jane Adkins

Jane Adkins est doctorante à l'École d'informatique au sein de la Dublin City University.

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