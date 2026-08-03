NOUVELLES TECHNOLOGIES
3 août 2026
Percer l'énigme des langues mortes grâce à l'IA
L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude des langues anciennes encore indéchiffrées, comme le linéaire A ou l'étrusque. Capable d'analyser en quelques minutes des corpus entiers et de tester des hypothèses linguistiques, elle accélère considérablement le travail des chercheurs.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Jane Adkins est doctorante à l'École d'informatique au sein de la Dublin City University.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jane Adkins est doctorante à l'École d'informatique au sein de la Dublin City University.