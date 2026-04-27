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Sur cette photographie distribuée par l'agence d'État russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine visite Uralvagonzavod, la principale usine de chars du pays dans l'Oural, le 15 février 2024.
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ATLANTICO BUSINESS

27 avril 2026

Pendant que l’Iran menace le monde de chaos, la Russie épuise son peuple dans une guerre inutile… sauf pour Poutine

Alors que la guerre en Iran menace l’équilibre du monde, l’économie russe, en guerre contre l’Ukraine, risque l’asphyxie. L’opinion publique se résigne. Le comble est que Poutine a sans doute besoin de cette économie de guerre (inutile) pour se maintenir au pouvoir.

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MOTS-CLES

Russie , guerre en ukraine , Vladimir Poutine , sanctions , croissance , ralentissement , Récession , inflation , économie de guerre , indicateurs , exportations de pétrole , Chine

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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