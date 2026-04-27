ATLANTICO BUSINESS
27 avril 2026
Pendant que l’Iran menace le monde de chaos, la Russie épuise son peuple dans une guerre inutile… sauf pour Poutine
Alors que la guerre en Iran menace l’équilibre du monde, l’économie russe, en guerre contre l’Ukraine, risque l’asphyxie. L’opinion publique se résigne. Le comble est que Poutine a sans doute besoin de cette économie de guerre (inutile) pour se maintenir au pouvoir.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.