ATLANTI-CULTURE
9 juin 2026
Pêcheur d’Islande, de Pierre Loti
Une lecture habitée et sans emphase de l’univers âpre des pêcheurs bretons partis affronter les mers d’Islande.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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