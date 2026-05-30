"LA SCENE EST LE MONDE"
30 mai 2026
Paul Claudel : l’Annonce faite aux libéraux
Alors que Paul Claudel vient de tomber dans le domaine public, les éditions de la Onzième heure publient un recueil de textes, longtemps introuvables, sur la question sociale. Retour sur un aspect méconnu de sa pensée avec sa préfacière, Pauline de Préval.
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Pauline de Préval est romancière et essayiste. Elle a notamment écrit "Une saison au Thoronet" (Seuil), "Jeanne d'Arc, sur la terre comme au ciel" (Presses de la Renaissance), "L'Or du chemin" (Albin Michel ) et un "Dictionnaire amoureux des cathédrales" (Plon).
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Pauline de Préval est romancière et essayiste. Elle a notamment écrit "Une saison au Thoronet" (Seuil), "Jeanne d'Arc, sur la terre comme au ciel" (Presses de la Renaissance), "L'Or du chemin" (Albin Michel ) et un "Dictionnaire amoureux des cathédrales" (Plon).