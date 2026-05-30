"LA SCENE EST LE MONDE"

30 mai 2026

Paul Claudel : l’Annonce faite aux libéraux

Alors que Paul Claudel vient de tomber dans le domaine public, les éditions de la Onzième heure publient un recueil de textes, longtemps introuvables, sur la question sociale. Retour sur un aspect méconnu de sa pensée avec sa préfacière, Pauline de Préval.