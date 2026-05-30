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Les éditions de la Onzième heure publient un recueil de textes de Paul Claudel, longtemps introuvables, sur la question sociale.
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"LA SCENE EST LE MONDE"

30 mai 2026

Paul Claudel : l’Annonce faite aux libéraux

Alors que Paul Claudel vient de tomber dans le domaine public, les éditions de la Onzième heure publient un recueil de textes, longtemps introuvables, sur la question sociale. Retour sur un aspect méconnu de sa pensée avec sa préfacière, Pauline de Préval.

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MOTS-CLES

La Scène est le monde : questions sociales , La Scène est le monde , Paul Claudel , littérature , écrivain , libéraux , libéralisme , État-providence , Pauline de Préval , domain public , homme nouveau , Raymond Poincaré , religion , Dieu , foi , économie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pauline de Préval

Pauline de Préval est romancière et essayiste. Elle a notamment écrit "Une saison au Thoronet" (Seuil), "Jeanne d'Arc, sur la terre comme au ciel" (Presses de la Renaissance), "L'Or du chemin" (Albin Michel ) et un "Dictionnaire amoureux des cathédrales" (Plon).