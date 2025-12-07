GREEN

7 décembre 2025

Patatras : les auteurs d'une vaste étude climatique largement utilisée par les banques centrales se voient contraints de la retirer face à la contestation grandissante de leurs résultats

Le retrait d’une étude très médiatisée du Potsdam Institute, publiée dans Nature, relance le débat sur la fiabilité des modèles climato-économiques. Entre données défaillantes, tests insuffisants et risque de récupération climatosceptique, la science du climat affronte un défi majeur : prouver sa robustesse dans un domaine où l’incertitude reste structurelle.