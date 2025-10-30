Bill Gates. (Image d'illustration)
© Flickr / World Economic Forum
COUP DE TONNERRE
30 octobre 2025
Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
En affirmant qu’il « préférerait éradiquer le paludisme plutôt que d’éviter 0,1 °C de réchauffement », Bill Gates relance le débat sur les priorités climatiques mondiales. Ses propos divisent entre réalisme humaniste et provocation anti-dogmatique face au discours onusien dominant.
12 min de lecture
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.
Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.
Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.
Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.
Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge
