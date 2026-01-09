Copyright Pascal Quignard et les Editions Hardies/toutes librairies et “La Boutique”/ 160 pages / 19 euros.
UN ROMAN-VRAI
9 janvier 2026
Pascal Quignard, ou l’oeil de l’âme
L’événement littéraire de ce début 2026 c’est la parution, cette semaine – en pleine(s) tempête(s) hivernale et sociétale – du nouveau roman de Pascal Quignard : « Il n’y a pas de place pour la mort », aux éditions Hardies. Une appellation rêvée pour cette nouvelle maison d’édition : on peut imaginer, vu la splendeur de leur première fiction, que les éditions Hardies porteront, haut et fort leur nom. A suivre donc. Lisons d’abord ce beau texte – très audacieux, en effet– Pascal Quignard étant non seulement le meilleur écrivain français vivant, donc cet artiste imprévisible que la Bibliothèque Nationale de France (à laquelle il a fait don de ses manuscrits) a consacré en 2021. Nous aussi, lecteurs de Pascal Quignard, apprécions depuis l’origine sa profondeur de champ, son écriture somptueuse et les formes diverses que prend sa fantaisie créative (voir sa biographie ci-dessous).
Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».
