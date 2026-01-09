UN ROMAN-VRAI

9 janvier 2026

Pascal Quignard, ou l’oeil de l’âme

L’événement littéraire de ce début 2026 c’est la parution, cette semaine – en pleine(s) tempête(s) hivernale et sociétale – du nouveau roman de Pascal Quignard : « Il n’y a pas de place pour la mort », aux éditions Hardies. Une appellation rêvée pour cette nouvelle maison d’édition : on peut imaginer, vu la splendeur de leur première fiction, que les éditions Hardies porteront, haut et fort leur nom. A suivre donc. Lisons d’abord ce beau texte – très audacieux, en effet– Pascal Quignard étant non seulement le meilleur écrivain français vivant, donc cet artiste imprévisible que la Bibliothèque Nationale de France (à laquelle il a fait don de ses manuscrits) a consacré en 2021. Nous aussi, lecteurs de Pascal Quignard, apprécions depuis l’origine sa profondeur de champ, son écriture somptueuse et les formes diverses que prend sa fantaisie créative (voir sa biographie ci-dessous).